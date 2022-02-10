Львівщина отримає першу партію Молнупіравіру, яким лікують Covid

Міністерство охорони здоров’я України відправило у регіони 60 тисяч курсів Молнупіравіру – противірусного препарату, який застосовують при лікуванні хворих на коронавірус. Львівщина отримає 2627 курсів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найближчим часом логісти почнуть доставляти препарат до закладів охорони здоров’я, а 2627 курсів препарату отримає Львівщина. Згодом в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів, 75 тисяч із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.

Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.

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Сімейні лікарі першочергово призначатимуть Молнупіравір пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Нагадаємо, торік у серпні Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування COVID-19 Молнупіравір.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Також важливо, що Молнупіравір випущений у формі таблеток, його можна вживати при проходженні курсу лікування вдома.

Клінічні дослідження довели, що Молнупіравір приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу. Цей препарат схвалений до екстреного використання у Великій Британії, ЄС та США.

МОЗ з грудня минулого року веде перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів Молнупіравіру.

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство охорони здоров’я України відправило у регіони 20 тисяч флаконів Ремдесивіру – противірусного препарату, який застосовують при лікуванні хворих на коронавірус у стаціонарах. Львівщина отримала 1204 флакони.

Загалом за протоколами МОЗ для лікування коронавірусу в українських лікарнях застосовують Дексаметазон, Ремдесивір, Тоцилізумаб, Ритонавір (компанії Pfizer) та Молнупіравір. При цьому такі препарати не рекомендують використовувати до госпіталізації, адже виробники здебільшого звітують про ефективність ліків у важких випадках.

Додамо, що вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 63 випадки «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.