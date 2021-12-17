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МОЗ закупить ще одні ліки від коронавірусу

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я підписало з компанією Merck Sharp & Dohme угоду на купівлю ліків проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що планується закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру» та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби.

«Молнупіравір» – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Препарат – це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати», – додає перший заступник міністра Олександр Комаріда.

Велика Британія уже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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Нгадаємо, кілька днів тому МОЗ закупило 300 тисяч курсів нових противірусних препаратів від коронавірусу у компанії Pfizer.

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