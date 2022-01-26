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В Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування COVID-19 «Молнупіравір». Про це йдеться у  Facebook МОЗ.

Цей препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Також важливо, що «Молнупіравір» випущений у формі таблеток, його можна вживати при проходженні курсу лікування вдома.

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Клінічні дослідження довели, що «Молнупіравір» приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу. Цей препарат схвалений до екстреного використання у Великій Британії, ЄС та США.

МОЗ з грудня минулого року веде перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів «Молнупіравіру».

Як повідомляв Львівський портал, Міністерство охорони здоров’я України відправило у регіони 20 тисяч флаконів Ремдесивіру – противірусного препарату, який застосовують при лікуванні хворих на коронавірус у стаціонарах. Львівщина отримала 1204 флакони.

Загалом за протоколами МОЗ для лікування коронавірусу в українських лікарнях застосовують Дексаметазон, Ремдесивір, Тоцилізумаб, Ритонавір (компанії Pfizer) та Молнупіравір. При цьому такі препарати не рекомендують використовувати до госпіталізації, адже виробники здебільшого звітують про ефективність ліків у важких випадках.

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