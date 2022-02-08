Для будівництва північної об’їзної Львова треба викупити ще чотири ділянки

Процедура викупу землі під будівництво північної об’їзної Львова досі не завершена. Станом на початок лютого ще потрібно оформити чотири ділянки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами заступника голови ЛОДА Юрія Бучка, документи на дві земельні ділянки вже готові, проте в облдержадміністрації чекають на погодження від Мінфіну. Щодо двох інших ділянок власники завершують процедуру спадкування, яка затягнулась через порушення термінів вступу у спадщину.

Зазначимо, що північна об’їзна дорога Львова пролягатиме від села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і завершиться у Малих Підлісках. Аби її прокласти, потрібно викупити з приватної власності 43 земельні ділянки та 8 будинків. На все це планували витратити 16 млн грн.

Станом на квітень 2021 року у ЛОДА говорили, що викупили вже 41 об’єкт, відтак на той час залишалося оформити ще 11.

Реклама партнерів

Будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На цей та ще низку об’єктів Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 450 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Як писав Львівський портал, раніше почати будівництво хотіли ще у 2020 році, згодом всі роботи відтермінували на осінь 2021-го, проте цього так і не сталось. Перш ніж оголосити тендер, всю необхідну документацію має затвердити ЄБРР. Цей же банк і має проводити сам тендер.

Відомо, що найближчим часом планують оголосити тендер на реконструкцію першої ділянки об’їзду – від Рясної-Руської до Зимної Води.

Перед тим, як розпочнеться будівництво північного обходу Львова, археологи проведуть тут дослідження. Це будуть наймасштабніші розкопки, які коли-небудь проводили в Україні перед будівництвом нових доріг.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.