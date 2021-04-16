Для будівництва Північної об'їзної Львова викупили майже всі об'єкти, – ЛОДА

Для будівництва Північної об’їзної Львова у власників викупили більшість земельних ділянок та приватних будинків на території Жовківського, Кам’янка-Бузького та Яворівського району. Переоформити залишилося ще 11 об’єктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На сьогодні викуплено 41 об’єкт. На ще 11 наразі не оформлені спадкові права та проводиться експертна оцінка. Після завершення процедур вони будуть викуплені, зазначили у ЛОДА.

Північну об’їзну побудують в межах населених пунктів, починаючи з села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і до Малих Підлісок. Будівництво планують розпочати восени за виділені 11 млрд грн кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку. До слова, кредит український уряд повинен повернути до 2035 року.

Нова дорога має суттєво розвантажити південну об’їзну Львова та вуличну мережу. Автошлях будуватимуть двома пусковими комплексами.

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«Північна об’їзна перетинатиме дорогу Львів-Тернопіль-Рава-Руська на якій облаштують розв’язку, що дозволить водіям об’їжджати Львів, рухаючись у сторону Жовкви. Інший з’їзд – на дорозі Київ-Чоп і третій на дорозі Львів-Краківець. Дорога матиме цементно-бетонне покриття, по дві смуги руху у кожному напрямку, шумозахисні екрани у межах населених пунктів, надземні або підземні переходи та правий з’їзд. Загальна протяжність автошляху – 23 кілометри», – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

За його словами, на сьогодні готують тендерну документацію, яка має відповідати нормам Європейського банку реконструкції та розвитку. Оголосити тендер для визначення підрядника планують влітку. Саме будівництво розпочнуть восени.

Як повідомляв Львівський портал, будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро.

Раніше у власників викупили 16 земельних ділянок.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хочуть почати будівництво у 2020 році, втім тепер у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му. Компанію, яка прокладатиме північну об’їзну Львова, мають визначити ще до кінця цього року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Перш, ніж розпочнеться будівництво північного об’їзду, археологи проведуть тут масштабні дослідження 21 давнього поселення.

Додамо, що частина так званого транзитного кільця навколо Львова на ділянці від Крехова до Жовкви перебуває в аварійному стані.

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