Для будівництва північної об’їзної Львова викуплять приватні ділянки

Для того, щоб збудувати північну об’їзну дорогу Львова, ЛОДА збирається викупити приватні земельні ділянки у трьох районах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

У середу, 29 квітня, у Львівській ОДА провели нараду щодо будівництва північної об’їзної дороги Львова.

Під час цієї наради йшлося про викуп приватних земельних ділянок на території районів, якими проходитиме північний об’їзд: Кам’янка-Бузького, Яворівського та Жовківського районів.

Скільки саме потрібно викупити земельних ділянок, наразі ще не відомо. Втім у ЛОДА визначили, що зробити це потрібно до кінця літа.

Відповідальними за укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок є Служба автомобільних доріг Львівщини, обласна юстиція, Держгеокадастр та районні державні адміністрації

До кінця травня ці відомства мають встановити, хто є власником земельних ділянок та розпочати процедуру перемовин щодо їхнього викупу для будівництва об’їзної дороги.

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Зазначимо, будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Служба автомобільних доріг вже розробила проєкт, згідно з яким північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ — Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Перш, ніж розпочнеться будівництво північного об’їзду, археологи проведуть масштабні дослідження.

Як писав Львівський портал, Укравтодор планує почати будівництво північної об’їзної дороги Львова вже у 2020 році.