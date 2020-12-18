Уряд підписав кредитну угоду з ЄБРР на будівництво північної об’їзної Львова

Кабінет Міністрів України підписав із Європейським банком реконструкції та розвитку угоду на 450 млн євро кредиту. За ці кошти будуть прокладати північну об’їзну Львова та капітально відремонтують трасу Київ – Одеса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Кредитну угоду з ЄБРР уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія підписав у п’ятницю, 18 грудня. Україна отримає 450 млн євро позики за проєктом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)».

Всі кошти підуть на будівництво північної об’їзної дороги Львова та на капітальний ремонт траси М-05 Київ – Одеса на п’ятьох ділянках у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

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Зазначимо, північна об’їзна дорога Львова пролягатиме від села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і завершиться у Малих Підлісках. Аби її прокласти, потрібно викупити з приватної власності 43 земельні ділянки та 8 будинків. На все це все витратять 16 млн грн.

Будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хочуть почати будівництво у 2020 році, втім тепер у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му. Компанію, яка прокладатиме північну об’їзну Львова, мають визначити ще до кінця цього року.

Перед тим, як розпочнеться будівництво північного обходу Львова, археологи проведуть тут дослідження. Це будуть наймасштабніші розкопки, які коли-небудь проводили в Україні перед будівництвом нових доріг.

Додамо, що північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

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