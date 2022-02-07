Цього року стартує будівництво Північної об'їзної дороги Львова: з чого розпочнуть

За інформацією департаменту міської агломерації ЛМР, цьогоріч розпочнуть будівництво Північної об’їзної дороги Львова. Так, вже цього місяця оголосять тендер на реконструкцію першої ділянки об’їзду від Рясної-Руської до Зимної Води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Знімок з екрана із відеовізуалізації проєкту реконструкції ділянки Рясне-Руське – Солонка

Станом на сьогодні тривають додаткові екологічні та соціально-економічні дослідження, оскільки йдеться про дорогу з найвищою інтенсивністю руху. Також уже затверджено містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції дороги.

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«Поява Північної об‘їзної утворить повноцінне кільце із вже існуючою Південною. Вона поєднає міжнародну трасу М-06/Е40 Київ – Львів – Чоп та міжнародні дороги, що прямують від Львова до кордону з Польщею. Це суттєво розвантажить Південну об‘їзну, якою, за різними даними, щодня курсує понад 20 тисяч автівок. Очевидно, що з роками така кількість лише зростатиме. Паралельно нова об‘їзна розвантажить вулиці міста, оскільки основні транспортні потоки в напрямку Польщі та Закарпаття будуть скеровані цією дорогою. Виїхати зі Львова або ж навпаки потрапити у місто буде зручно з будь-якої точки», – зазначив директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

Північна об‘їзна дорога матиме стійкіше за асфальт цементобетонне покриття завтовшки 26 сантиметрів у верхньому шарі. Довжина нової ділянки дороги – 24 км.

За словами керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області, за проєктом передбачено три дворівневі розв’язки: у селі Бірки – на перетині з місцевою дорогою Лозино-Бірки, біля села Гряда – на перетині з дорогою Тернопіль – Львів – Рава-Руська та поблизу села Малі Підліски – на перетині з дорогою Львів-Луцьк.

Як повідомляв Львівський портал, будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. А у власників викупили 16 земельних ділянок.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хочуть почати будівництво у 2020 році, втім згодом у ЛОДА сказали, що всі роботи стартують вже у 2021-му. Компанію, яка прокладатиме північну об’їзну Львова, мали визначити ще до кінця минулого року.

Також для будівництва Північної об’їзної Львова у власників викупили більшість земельних ділянок та приватних будинків на території Жовківського, Кам’янка-Бузького та Яворівського району.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Додамо, що частина так званого транзитного кільця навколо Львова на ділянці від Крехова до Жовкви перебуває в аварійному стані.

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