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У Львові директорів шкіл вчать стріляти

Ольга Денисяка

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Освітяни Львівської МТГ навчаються стріляти зі зброї. Навчання проводять у межах плану підготовки, якщо Росія розгорне на території України повномасштабні військові дії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 35 керівників шкіл Львівської міської територіальної громади отримали базові навички володіння зброєю у спортивно-стрілецькому клубі «Карабін».

Навчання проводили в межах плану дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну, який затвердила міська рада. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

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Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони. Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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Фото: ЛМР

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