Тероборону Львова очолив ветеран АТО Микола Грицайчук

Колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук очолив управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі мерії.

Раніше Микола Грицайчук вже працював на посаді позаштатного радника міського голови з питань територіальної оборони та цивільного захисту населення.

З березеня 2014 року до березня 2017 року він брав участь у боях за місто Слов’янськ, рейді 80 Бригади в Луганський аеропорт та боях навколо летовища. Був двічі поранений.

Реклама партнерів

Нагороджений державними нагородами: медаллю «За військову службу Україні», указ Президента України від 8 вересня 2014 року № 708/2014, та орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ст.», указ Президента України від 13 серпня 2015 року №473/2015.

Досвід військової служби:

1998 – 1999 рр. – військова служба у 6 окремій аеромобільній бригаді м. Хирів, Львівська обл.

липень 1999 р. – червень 2004 р. – курсант військового інституту Національного університету «Львівська політехніка»

червень 2004 р. – червень 2018 р. – військова служба у 80 окремій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ на посадах командир взводу – помічник начальника служби – начальник служби – заступник командира військової частини з озброєння.

Як повідомляв Львівський портал, тероборону Львівської області очолив підполковник Валерій Курко. Військовий як командир третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади був одним із захисників Донецького аеропорту.

Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Зараз Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР