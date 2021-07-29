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Середня зарплата на Львівщині зросла на 838 грн. Хто скільки отримує

Наталя Дуляба

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У червні середня зарплата на Львівщині зросла аж на 838 грн. Так, минулого місяця мешканець області в середньому отримував майже 13 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У червні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 903 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у травні, то вона зросла на 838 грн або майже на 7%, а порівняно з платнею у червні-2020 – на 26%.

Найбільші заробітки минулого місяця мали працівники нафтогазодобування (21 894 грн), виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (20 836 грн), держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (19 927 грн) та компаній, що займаються страхуванням (18 915 грн).

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Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (6959 грн).

Якщо говорити про більш детальний розподіл за сферами, то у червні середня зарплата в освіті становила 14 122 грн, у медицині – 11 538 грн, у торгівлі – 10 412 грн, у будівництві – 11 261 грн, у сфері розваг та відпочинку – 12 319 грн, транспорту – 11 650 грн.

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних п’яти місяців вона поступово збільшувалась: у лютому платня зросла до 11 139 грн, в березні – на цілих 800 грн – до 11 937 грн, в квітні – до 12 052 грн, а в травні – до 12 065 грн.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У березні ця сума зросла вже до 173,3 млн грн, а в червні – майже до 200 млн грн.

Додамо, що з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла на 1000 грн – до 6000 грн.

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