На Львівщині майже 20 тисяч дітей нещеплені від поліомієліту вчасно

З 1 лютого в Україні стартує вакцинація від поліомієліту дітей, яким не зробили щеплення за Національним календарем. На Львівщині таких дітей є 19 736. Про це під час брифінгу заявила заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марія Озірковська, передає кореспондент Львівського порталу.

Середній показник охоплення щепленнями (дітей до 1 року, поліо-3) від поліомієліту в Україні зараз становить лише 53%. Тоді як для формування колективного імунітету цей показник повинен становити 95%.

Восени на Рівненщині та Закарпатті в 20 дітей виявили це захворювання. Цьогоріч підтвердили ще один випадок поліомієліту в дитини із Закарпаття. Відомо, що хворим на небезпечну недугу є хлопчик, який лікувався в одному з медзакладів Львова.

Через спалах поліомієліту в Міністерстві охорони здоров’я затвердили План реагування на спалах поліо в Україні. Відтак щеплюватимуть дітей у два етапи.

Реклама партнерів

Перший етап передбачає щеплення дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз, відповідно до Національного календаря щеплень. Цей етап розпочнеться 1 лютого і триватиме три тижні.

За словами заступниці генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марії Озірковської, за цей період на Львівщині планують вакцинувати 19 736 дітей.

Другий етап передбачає щеплення оральною вакциною усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря. Упродовж цього етапу планується охопити вакцинцією 126 534 дитини на Львівщині.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

біль голови, горла;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на рівень планової вакцинації серед дітей. Цьогоріч охоплення малечі щепленнями знову є недостатнім для формування колективного імунітету. Станом на червень щеплення від найпоширеніших інфекційних хвороб отримала орієнтовно третина дітей. Із такими темпами в Україні прогнозують ще нижчі показники вакцинації, ніж у 2020 році.

Торік охоплення плановими щепленнями в Україні загалом досягло 80%. Фактично кожна п’ята дитина не отримала всіх необхідних щеплень. Минулоріч Львівщина стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року, охоплення малечі щепленнями впало вдвічі.

Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

У МОЗ навіть запропонували не допускати до школи невакцинованих дітей. А поліклінікам за виконаний план вакцинації малечі пообіцяли доплати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.