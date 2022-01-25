З лютого вакцинуватимуть дітей, нещеплених від поліомієліту вчасно

Через спалах поліомієліту з 1 лютого в Україні стартує кампанія зі щеплення дітей віком від 6 місяців до 6 років. Вакцинуватимуть усіх малюків, яким не зробили щеплення за Національним календарем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Проведення відповідних заходів викликане виявленням вірусу поліомієліту у 20 дітей на Рівненщині та Закарпатті восени 2021 року. Тоді півторарічний малюк отримав параліч, ще 19 дітей перебували у контакті та мали безсимптомний перебіг хвороби.

Водночас цьогоріч підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт у дитини із Закарпаття. Відомо, що хворим на небезпечну недугу є хлопчик, який перебував в одному з медзакладів Львова задля лікування іншого захворювання.

Перші ознаки хвороби з’явилисьу дитини 13 грудня, а вже на Святвечір, 24 грудня, хлопчик мав ознаки млявого нижнього парапарезу, тобто неврологічного синдрому, який вражає дві кінцівки. Батьки не щепили дитину від поліомієліту.

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Через спалах небезпечної недуги в Міністерстві охорони здоров’я затвердили План реагування на спалах поліо в Україні. Відтак щепитимуть дітей у два етапи.

Перший етап передбачає щеплення вакциною ІПВ, тобто інактивованою, дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз, відповідно до Національного календаря щеплень. Цей етап розпочнеться у вівторок, 1 лютого, і триватиме три тижні. За цей період планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей.

Другий етап передбачає щеплення вакциною ОПВ, тобто оральною, усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря. Упродовж цього етапу планується охопити вакцинацією до 550 тисяч дітей.

Відповідні заходи розроблені для захисту дитячого населення від інфікування поліомієлітом та припинення циркуляції вірусу на території України.

Медики наголошують: найефективніший метод профілактики поліомієліту – вакцинація. Її згідно з Календарем профілактичних щеплень необхідно проводити дітям у віці 2,4,6,18 місяців, 6 та 14 років. Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.

Щоб отримати щеплення,потрібно звернутися до сімейного лікаря чи в найближчу амбулаторію. Вакцинація від поліомієліту безкоштовна.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, вражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина, невакцинована проти поліомієліту в повному обсязі, перебуває в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти віком від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися протягом 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

головний біль, біль у горлі;

нежить;

блювота, пронос;

раптове порушення ходи, м’язова слабкість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на рівень планової вакцинації серед дітей. Минулого рокуна Львівщині фіксували низький рівень вакцинації від поліомієліту. Восени щеплення від хвороби отримали менше половини малюків.

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