У МОЗ пропонують не допускати до школи невакцинованих дітей

Дітей, які не мають щеплення проти основних хвороб, не слід допускати до школи. Так вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

«Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо», – стверджує Ігор Кузін.

Зазначимо, тема допуску невакцинованих дітей до школи знову набула актуальності у 2018 році, коли в Україні був спалах кору. Фактично українці поділилися на два табори: тих, хто підтримує ідею шкільної ізоляції дітей без щеплень, а також тих, хто вважає це дискримінацією. Проте у 2019 році Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

Згодом у Міносвіти переклали всю відповідальність за допуск невакцинованих дітей на керівництво шкіл і садочків.

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Як писав Львівський портал, через пандемію коронавірусу в 2020 році кожна п’ята дитина в Україні не отримала всіх необхідних щеплень. Торік рівень імунізації дитячого населення становив 80% при необхідному рівні у 95%.

До Національного календаря щеплень входить вакцинація проти 10 інфекційних захворювань: гепатит В, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, хіб-інфекція.

Нагадаємо, у 2020 році через пандемію коронавірусу в Україні суттєво впав рівень вакцинації населення. Львівщина – не виняток, область навпаки стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року. Така ситуація зі щепленнями станом на серпень 2020-го не влаштовувала очільника МОЗ Максима Степанова.

Загалом торік на Львівщині вдвічі впав рівень вакцинації дітей до 1 року від найпоширеніших інфекційних хвороб. Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Не припиняти планову вакцинацію через COVID-19 країни закликала й ВООЗ.

Додамо, щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Від яких саме хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації, читайте за посиланням.

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