За виконаний «план» вакцинації дітей поліклінікам даватимуть доплати

З 1 вересня поліклініки й амбулаторії, які забезпечать належний рівень вакцинації дітей, отримають додаткове фінансування. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

До налагодження вакцинації дітей у Нацслужбі здоров’я України вирішили залучити безпосередньо поліклініки й амбулаторії. Тим медзакладам, які робитимуть необхідний обсяг щеплень, з 1 вересня даватимуть додаткове фінансування.

«У 2021 році для первинки запроваджуються індикатори якості, які стосуються досягнення необхідного рівня вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень. Оцінка цих індикаторів проводитиметься раз на три місяці, а оплата розпочинається з 1 вересня», – кажуть у НСЗУ.

За виконаний «план» вакцинації поліклініки й амбулаторії отримуватимуть додатково 5% від розміру виплат, отриманих від НСЗУ за три місяці. Загалом на такі доплати у 2021-му передбачили 0,5 млрд грн.

Реклама партнерів

Водночас у Нацслужбі здоров’я запевняють, що якщо медустанова не дотягне до встановленого рівня вакцинації, штрафувати її не будуть.

Нагадаємо, у 2020 році через пандемію коронавірусу в Україні суттєво впав рівень вакцинації населення. Львівщина – не виняток, область навпаки стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року. Така ситуація зі щепленнями станом на серпень 2020-го не влаштовувала очільника МОЗ Максима Степанова.

Загалом торік на Львівщині вдвічі впав рівень вакцинації дітей до 1 року від найпоширеніших інфекційних хвороб. Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Не припиняти планову вакцинацію через COVID-19 країни закликала й ВООЗ.

Додамо, щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Від яких саме хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації, читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.