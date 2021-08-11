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В Україні прогнозують ще нижчий рівень вакцинації дітей, ніж у 2020 році

Наталя Дуляба

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Медики прогнозують, що рівень планової вакцинації дітей проти найпоширеніших інфекційних хвороб цьогоріч становитиме лише 70%, цей показник є ще нижчим від 2020 року. Для формування колективного імунітету імунізація має сягати 95%. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Станом на 1 липня в Україні у середньому третина дітей провакцинована проти найпоширеніших інфекційних хвороб. Так, щеплення проти туберкульозу отримали 36,6% дітей, 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, 35% дітей віком 18 місяців зробили це ж щеплення, 31,6% – у 6 років.

Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

Такий рівень планової вакцинації є незадовільним, адже якщо така тенденція буде й надалі, то за прогнозами епідеміологів, до кінця 2021 року охоплення щепленнями становитиме лише 70%, а це ще менший показник, аніж торік, коли імунізація дітей сягла 80%.

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Але навіть ці показники не дозволяють сформуватись колективному імунітету, який виникає при вакцинації 95% малечі.

«Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком. Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя. Вакцинація під час пандемії Covid-19 є безпечною. А будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій», – наголошують у Центрі громадського здоров’я.

У 2020 році в Україні найбільше хворіли на вірусний гепатит В, кашлюк та кір. Рівень захворюваності на ці недуги дещо впав, проте медики кажуть, що найбільшою заслугою тут стала не вакцинація, а коронавірусний карантин і масковий режим.

Як писав Львівський портал, українці другий рік поспіль не поспішають робити планові щеплення дітям. Станом на червень охоплення вакцинацією БЦЖ становило лише 30% при необхідних 95%.

Профілактичні щеплення в Україні роблять безкоштовно проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Нагадаємо, у 2020-му Львівщина стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року, охоплення малечі щепленнями впало вдвічі. Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Не припиняти планову вакцинацію через COVID-19 країни закликала й ВООЗ.

У МОЗ навіть запропонували не допускати до школи невакцинованих дітей.

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