Львівщина серед областей з найгіршими показниками вакцинації малюків до року

В Україні найнижчий рівень охоплення щепленнями дітей першого року життя є в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій та Волинській областях (показники нижчі ніж середні по країні). Про це під час брифінгу 13 вересня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зазначається, що станом на 1 серпня рівень охоплення плановою вакцинацією дітей 1-го року життя проти: поліомієліту (3 дозами до року) складає 45,6% від річного плану; дифтерії, кашлюку та правцю (3 дозами до року) – 45,7%; кору паротиту, краснухи (у рік) – 45,3%; вірусного гепатиту В (3 дозами до року) – 42,0%; проти туберкульозу (до року) – 48,1%; проти гемофільної інфекції (2 дози до року) – 44,6%.
Як повідомляв Львівський портал, під час робочого візиту до Львова у серпні Максим Степанов заявляв, що Львівська область є одним із антилідерів за рівнем імунізації населення.
Нагадаємо, через COVID-19 в Україні стрімко впав рівень імунізації населення. Станом на початок червня менше третини дітей отримала необхідні щеплення.
У Центрі громадського здоров’я заявляють, що вакцинація є цілком безпечною під час пандемії коронавірусу. Ігнорування щеплень навпаки може призвести до спалаху нових інфекційних захворювань. Своєю чергою ВООЗ також закликала країни не припиняти вакцинацію через COVID-19.
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Соломія Головіна