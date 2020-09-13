Львівщина серед областей з найгіршими показниками вакцинації малюків до року

В Україні найнижчий рівень охоплення щепленнями дітей першого року життя є в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій та Волинській областях (показники нижчі ніж середні по країні). Про це під час брифінгу 13 вересня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначається, що станом на 1 серпня рівень охоплення плановою вакцинацією дітей 1-го року життя проти: поліомієліту (3 дозами до року) складає 45,6% від річного плану; дифтерії, кашлюку та правцю (3 дозами до року) – 45,7%; кору паротиту, краснухи (у рік) – 45,3%; вірусного гепатиту В (3 дозами до року) – 42,0%; проти туберкульозу (до року) – 48,1%; проти гемофільної інфекції (2 дози до року) – 44,6%.

Дорослі від дифтерії та правця щеплюються найгірше – лише 28,4 % від плану.

При цьому Степанов додав, що т ака ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, у тому числі кору, які можуть стати непосильним тягарем для системи охорони здоров’я в реаліях з COVID-19.