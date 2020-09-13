ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина серед областей з найгіршими показниками вакцинації малюків до року

Соломія Головіна

|

В Україні найнижчий рівень охоплення щепленнями дітей першого року життя є в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій та Волинській областях (показники нижчі ніж середні по країні). Про це під час брифінгу 13 вересня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

Зазначається, що станом на 1 серпня  рівень охоплення плановою вакцинацією дітей 1-го року життя проти: поліомієліту (3 дозами до року) складає 45,6% від річного плану; дифтерії, кашлюку та правцю (3 дозами до року) – 45,7%; кору паротиту, краснухи (у рік) – 45,3%; вірусного гепатиту В (3 дозами до року) – 42,0%; проти туберкульозу (до року) – 48,1%; проти гемофільної інфекції (2 дози до року) – 44,6%.

Дорослі від дифтерії та правця щеплюються найгірше – лише 28,4 % від плану.
При цьому Степанов додав, що така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, у тому числі кору, які можуть стати непосильним тягарем для системи охорони здоров’я в реаліях з COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, під час робочого візиту до Львова у серпні Максим Степанов заявляв, що Львівська область є одним із антилідерів за рівнем імунізації населення.

Реклама партнерів

Нагадаємо, через COVID-19 в Україні стрімко впав рівень імунізації населення. Станом на початок червня менше третини дітей отримала необхідні щеплення.

У Центрі громадського здоров’я заявляють, що вакцинація є цілком безпечною під час пандемії коронавірусу. Ігнорування щеплень навпаки може призвести до спалаху нових інфекційних захворювань. Своєю чергою ВООЗ також закликала країни не припиняти вакцинацію через COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...