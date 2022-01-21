У Львові учні 5-11 класів вчитимуться дистанційно через спалах covid

З понеділка, 24 січня, у Львові учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС 21 січня. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові учнів старших класів переводять на дистанційне навчання, гуртки та позашкільні заклади також навчатимуться онлайн. Щодо учнів молодшої школи рішення прийатимуть у понеділок, 24 січня. Водночас всі масові заходи рекомендують скасувати або перенести.

За словами Андрія Садовго, наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус є найгіршою за два роки, тобто від початку пандемії. Пік спалаху очікується за два тижні.

«Сьогодні у Львові 27 тисяч дітей не прийшли до школи, 10 тисяч є хворими, а решта – на самоізоляції. Такої динаміки (захворюваності на covid,– ред.) ми ще у Львові за два роки не бачили. І це є тільки початок. Ми аналізуємо динаміку і прогнозуємо, що через півтора-два тижні захворюваність вийде на пік», – заявив Садовий.

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Зазначимо, що навчальні заклади області, де хворіє понад 50% учнів теж переводять на дистанційне навчання.

Медики наголошують, що діти почали частіше хворіти на коронавірус. Станом на 20 січня на Львівщині госпіталізовано 102 дітей. З них 76 лікуються в «Охматдиті», ще 26 – у нещодавно відкритому covid-відділенні в дитячій лікарні на Орлика.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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