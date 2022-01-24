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Львівський медуніверситет перейшов на дистанційне навчання

Ірина Марчук

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З понеділка, 24 січня, студенти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького перейшли на дистанційне навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі університету.

Таке рішення пов’язане зі зростанням у виші кількості хворих Covid-19. Наразі захворіли вже 103 осіб. Окрім того, 1381 студент досі не вакцинований. Також викладачі університету потрапляють у лікарні з коронавірусом.

Раніше, 20 січня, дистанційне навчання запровадили ще в одному виші – у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

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Водночас в Національному університеті«Львівська Політехніка», Львівському національному університеті імені Івана Франка ще тривають зимові канікули. Навчання розпочинається з 14 лютого і інформації про режим ще немає.

Як повідомляв Львівський портал, з понеділка, 24 січня, у Львові учні 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання. Навчальні заклади області, де хворіє понад 50% учнів теж перевели на дистанційне навчання.

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