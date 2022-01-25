На Львівщині – 2299 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок вівторка, 25 січня, на Львівщині виявили 2299 нових хворих на Covid-19, тоді як одужало більше сотні людей, ще 8 – померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус у Львівській області підхопили вже 242 791 людей.

За минулу добу лабораторні центри провели 4121 ПЛР-тест. З них позитивними виявились 2299. Серед усіх нових хворих 1070 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19 на Львівщині, померли 6163 людей (+8 за останню добу). Побороти недугу зуміли 214 189 пацієнтів (+119 за минулу добу).

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Нагадаємо, рекордна кількість нових хворих на Львівщині – 3293. Саме стільки виявили за добу 21 січня. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Зараз завантаженість лікарень на Львівщині виросла до 29,3%. Загалом у стаціонарах лікують 1547 людей. У Львові, незважаючи на високий рівень захворюваності, критичної ситуації з госпіталізацією наразі немає.

Додамо, МОЗ віднесло Львівщину до «помаранчевої» зони ще до завершення різдвяних свят – з 18 січня.

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