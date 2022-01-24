На Львівщині коронавірус виявили у 2036 людей

Станом на ранок понеділка, 24 січня, на Львівщині виявили 2036 нових хворих на Covid-19, тоді як одужала майже сотня людей, ще 6 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 240 492 людей. По місту Covid-19 підтвердили у 110 481 людини, з яких 98 346 вже одужало і летальних випадків – 2857.Серед усіх нових хворих 1192 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19 на Львівщині, померли 6155 людей (+6 за останню добу). Побороти недугу зуміли 214 070 пацієнтів (+99 за минулу добу).

Нагадаємо, по завершенню різдвяних свят на Львівщині поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

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У стаціонарах на Львівщині лікують вже понад 1 200 хворих на коронавірус. Хоча напередодні Нового року у лікарнях лежали менше тисячі людей. Такий стабільний показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

У Львові значний ріст захворюваності фіксують серед дітей. Тож учнів старших класів можуть перевести на дистанційне навчання вже з понеділка, 24 січня, на два тижні.

Додамо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

22 січня 2022 року на Львівщині виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус, а також госпіталізацій.

Цього ж дня у громадському транспорті Львова відновили рейди на пасажирів без масок.

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