На Львівщині зростає завантаженість covid-лікарень

Станом на неділю, 23 січня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить 28,07%. У реанімації лежать 102 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За добу, що минула, з діагнозом COVID-19 по Львівській області до лікарень госпіталізували 153 особи. Скерували на самоізоляцію – 1328 осіб. В реанімації перебуває 102 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 29.

У стаціонарах перебувають 1478 особи (ліжкова мережа заповнена на 28,07 %). Серед них 316 людей, що були вакциновані.

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У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) -145

у Центрі легеневого здоров’я (370) -253

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) -38

у ЛОКЛ (120) -81

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) -85

у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова)(100) -47

у ЛШМД (830) – 201

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 12

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 73

у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0

у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 0

у Стрийській міській лікарні (190) – 97

у Стебницькій міській лікарні (150) – 57

у Рудківській лікарні (100) – 102

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 78

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 82

у Сокальській ЦРЛ (326) – 25

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 4

у Пустомитівській (80) – 0

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 58

у Жовківській ЦРЛ (100) – 0

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 0

у Золочівській ЦРЛ (210) – 40

Раніше Львівський портал повідомляв, що нова хвиля коронавірусу на Львівщині встановила черговий антирекорд за кількістю госпіталізацій. Впродовж 21 січня, в медичні заклади області ушпилили 238 пацієнтів.

Попередній антирекорд госпіталізації було встановлено напередодні, 20 січня, коли ушпиталили 235 людей.

Причини різкого підвищення рівня захворюваності медики вбачають у недотриманні карантинних заходів під час новорічно-різдвяних свят та циркуляції штаму «Омікрон».

Нагадаємо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

За словами координатора з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олега Когута, ситуація із захворюваністю на Covid-19 в області значно погіршується, і пік спалаху ще попереду.

22 січня на Львівщині виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

У транспорті Львова такожж відновили рейди на пасажирів без масок.

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