Львівська лікарня – друга в Україні за кількістю проведених трансплантацій

Лікарня швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, посіла друге місце в Україні за кількістю проведених трансплантацій органів у 2021 році. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Торік в Україні здійснили рекордну кількість операцій із пересадки органів – 313. Лідерами у сфері трансплантології залишаються Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова (Київ) – 77 операцій за рік, друге місце посіла львівська лікарня швидкої допомоги – 51 операція. Третьою стала Київська обласна клінічна лікарня – 41 операція.

Зазначимо, що і в 2020 році лікарня швидкої допомоги була серед лідерів в українській трансплантології. Зараз після медичної реформи у Львові медустанова разом зі ще двома міськими лікарнями утворили Перше територіальне медоб’єднання. Тут надають всю ургентну (невідкладну) допомогу мешканцям Львівської громади.

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Торік восени у лікарні швидкої допомоги вперше в Україні успішно пересадили дитині серце, дещо згодом – 53-річному чоловіку трансплантували легені. Це також була перша в країні подібна операція.

Львівський портал розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

Нагадаємо, у 2020 році при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

Додамо також, нещодавно в Україні втричі підняли тарифи на пересадку серця і легень. Із оновленими цінами можна ознайомитись тут.

Пересадку органів в Україні оплачують коштом держбюджету. Для пацієнтів такі операції є безкоштовними. Загалом трансплантацію в державі можуть здійснювати 43 медустанови, втім фактично зараз її проводять 22-26 лікарень. Найбільший запит – на пересадку нирок. Трансплантації печінки щорічно потребують близько 1 тисячі пацієнтів, серця та легень – близько 300.

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