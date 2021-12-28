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В Україні провели рекордну кількість трансплантацій за рік

Ольга Денисяка

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У 2021 році вітчизняні лікарі провели понад 300 трансплантацій, що є абсолютним рекордом за всі роки Незалежності України. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, кількість трансплантацій у 2021 році вдвічі більша, ніж у 2020 році і майже вчетверо більша – ніж у 2019-му.

Наразі в Україні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються коштами з Державного бюджету. За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис грн, печінки – 1,428 млн грн, серця – понад 2 млн грн, за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора – понад 2,4 млн грн.

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Для порівняння у МОЗ зауважують, що середня вартість такого ж лікування за кордоном – 3,5 млн грн за трансплантацію печінки та понад 3 млн грн – за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

Цьогоріч в Україні вперше провели:

  • пересадку серця дітям,
  • трансплантацію легень,
  • симультанну трансплантацію (пацієнту одночасно пересаджено серце і нирки).

У планах МОЗ на 2022 рік – врегулювання питання трансплантації тканин. Окрім того, у бюджеті на наступний рік закладено 939,5 млн грн на трансплантацію.

«Розвиток трансплантації в Україні вже дозволив економію коштів з програми лікування за кордоном проінвестувати в розвиток інноваційних методів лікування в середині країни. У 2021 році на програму лікування за кордоном було витрачено на 545,7 млн. грн менше у порівнянні із 2020 роком. Ці кошти вже отримали наші лікарні. Цього року ми відправили вдвічі менше пацієнтів на лікування за кордон, оскільки переважна більшість українців отримали медичну допомогу вдома», – повідомив Віктор Ляшко.

Пілотний проєкт із трансплантації продовжили до грудня 2023 року, що дає можливість і надалі збільшувати кількість відповідних операцій в Україні. Також у 2021 році Уряд розширив перелік медичних закладів-учасників пілотного проєкту з трансплантації, що дозволило збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора, і підвищив тарифи на трансплантацію серця та легень.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Львові вперше в Україні дитині пересадили серце. Операція пройшла успішно і 13-річного хлопчика з Волині вже виписали додому. А в жовтні у тій же львівській лікарні 53-річному чоловіку успішно трансплантували легені. Це також була перша в країні подібна операція.

Як писав Львівський портал, дорослим пацієнтам пересадку органів у Львові робить лікарня швидкої допомоги. Торік при медзакладі відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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