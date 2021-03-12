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Львівська лікарня – серед лідерів в Україні за кількістю проведених трансплантацій

Юлія Осим

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Упродовж минулого року в Україні суттєво розвинулася трансплантація органів. Так, упродовж року медзаклади провели 118 пересадок. Одним з лідерів стала лікарня швидкої медичної допомоги. Про це заявив міністр охорони здоров’я під час робочої поїздки на Львівщину, передає кореспондент Львівського порталу.

Ттрансплантація є над пріоритетним напрямом для МОЗ. Торік було зроблено чимало системних кроків, які дозволили запустити процес здійснення операцій в українських лікарнях.

«Мета, щоб за три  роки ми мали повну трансплантаційну незалежність. Це означає, що всі громадяни України, які цього потребують, зможуть отримували  високотехнологічні операції саме у нашій країні. І Львів тут є одним із лідерів, зокрема лікарня швидкої медичної допомоги», – зазначив Степанов.

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У планах міністерства щороку збільшувати кількість проведених операцій з трансплантації органів. Цьогоріч в Україні планується провести 250 таких пересадок, і це, наголосив Степанов, буде мінімальною кількістю.

На сьогодні до пілотного проєкту МОЗ щодо органної трансплантації долучилися 34 медзаклади. Зі свого боку МОЗ добивається збільшення фінансування на цю галузь. За останній рік воно вже зросло майже у п’ять разів і наразі становить 502 млн грн. Окрім того, з початку 2021-го запрацювала Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин, завдяки якій налагоджено взаємодію між усіма учасниками процесу.

Лише упродовж минулого року у Львові трансплантували шість сердець, дві печінки, 23 нирки, а також підшлункова залоза.

Львівський портал писав, що у Львові провели пересадку одразу чотирьох органів.

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