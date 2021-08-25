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У Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології

Ольга Денисяка

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25 серпня у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили перший в Україні сучасний Центр трансплантології. Про це у Facebook повідомив генеральний директор медзакладу Олег Самчук, передає Львівський портал.

Перший в Україні Центр трансплантології має окремі операційні, реанімацію та палати.

«Сьогодні важливий день не лише для нас, а і для всієї української медицини. Вона зробила ще один крок до трансплантаційної незалежності.  Центр, який тепер є у нас у Львові, не має аналогів в Україні. В одному місці зосереджені операційні, реанімація і палати. Це комфортні умови і найкраще обладнання», – повідомив Олег Самчук.

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Медик додав, що наступного року в Центрі хочуть подвоїти цьогорічну кількість операцій. У перспективі планують робити в рік пів тисячі трансплантацій. Наразі серед головних завдань – почати проводити трансплантації легень.

Нагадаємо, торік у травні у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили сучасний Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Минулого року у липні у медзакладі вперше провели трансплантацію серця.

Лише упродовж минулого року у Львові трансплантували шість сердець, дві печінки, 23 нирки, а також підшлункова залоза. Таким чином лікарня швидкої медичної допомоги Львова також була серед лідерів в Україні за кількістю проведених трансплантацій.

Зазначимо, Львівський портал розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: Олег Самчук

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