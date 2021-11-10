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В Україні втричі підняли тарифи на трансплантацію серця і легень

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України у середу, 10 листопада, збільшив тариф на пересадку серця та легень, завдяки чому лікарні зможуть покривати всі витрати при проведенні таких операцій. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Першочергово уряд розділив послугу «Трансплантації серця/комплексу “серце-легені”» на дві окремі: трансплантація серця і трансплантація легень. Це зумовлено відмінностями станів, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації.

Щодо вартості таких операцій, то її підняли втричі – тепер тариф на пересадку серця становить 2 млн грн, а на пересадку легень – 2,7 млн грн. Востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Тому зараз їх вирішили переглянути, адже попередні тарифи не покривали фактичних витрат лікарень та дороговартісного пост трансплантаційного періоду у пацієнтів.

У МОЗ кажуть: незважаючи на збільшення тарифів, пересадка серця і легень в Україні все одно є меншою, ніж аналогічні операції за кордоном. До прикладу, раніше держава сплачувала у Булорусі за пересадку серця українцю 110 тисяч доларів, за легень – 140 тисяч доларів.

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«Такі зміни дозволять надалі стимулювати і розвивати напрямок трансплантації, збільшити доступність відповідних операцій та надати допомогу якомога більшому числу українців з тих, хто її потребує», – наголошують у міністерстві.

Зауважимо, що пересадку органів в Україні оплачують коштом держбюджету. Для пацієнтів такі операції є безкоштовними.

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили тарифи на пересадку печінки, нирок і кісткового мозку. Детальніше – за цим посиланням.

Загалом пересадку органів в Україні можуть здійснювати 43 медустанови, втім фактично зараз її проводять 22 лікарні. Найбільший запит в державі – на пересадку нирок. Трансплантації печінки щорічно потребують близько 1 тисячі пацієнтів, серця та легень – близько 300.

Наприкінці вересня у Львові вперше в Україні дитині пересадили серце. Операція пройшла успішно і 13-річного хлопчика з Волині вже виписали додому. А в жовтні у тій же львівській лікарні 53-річному чоловіку успішно трансплантували легені. Це також була перша в країні подібна операція.

Як писав Львівський портал, дорослим пацієнтам пересадку органів у Львові робить лікарня швидкої допомоги. Торік при медзакладі відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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