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Львів'янина з пересадженими легенями готують до виписки з лікарні

Ольга Денисяка

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56-річний львів’ян Віктор готується до виписки з лікарні після першої в Україні успішної трансплантації легень.Про це повідомив у Facebook керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

За словами медика, пацієнт почувається добре, проходить реабілітацію та займається на тренажерах.

«Уже в цю середу ми готуємося виписувати 56-річного Віктора, якому першому в Україні трансплантували легені! Він хворів на бульозну емфізему легень більше 10 років. Був кисневозалежним та не міг навіть вийти з дому! А трансплантація була його єдиним шансом на життя. Зараз він активно проходить реабілітацію, займається на тренажерах з нашим реабілітологом та набрав уже три кілограми», – зазначив Олег Самчук.

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Нагадаємо, торік у травні у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили сучасний Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Минулого року у липні у медзакладі вперше провели трансплантацію серця.

Лише упродовж минулого року у Львові трансплантували шість сердець, дві печінки, 23 нирки, а також підшлункова залоза. Таким чином лікарня швидкої медичної допомоги Львова також була серед лідерів в Україні за кількістю проведених трансплантацій.

Зазначимо, Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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