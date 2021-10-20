ОСТАННІ НОВИНИ

З лікарні виписали хлопчика, якому у Львові пересадили серце

Ольга Денисяка

|

18 жовтня зі стаціонару виписали 13-річного хлопчика, якому вперше в Україні провели трансплантацію серця. Про це на сторінці у Facebook повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

Серце 13-річному хлопчику зі села Зарудці, що на Волині, пересадили у вересні у львівській лікарні швидкої допомоги.

За словами Бориса Тодурова, 18 жовтня хлопчика виписали зі стаціонару, він почувається добре та має гарний настрій.

Реклама партнерів

«Перша дитяча трансплантація в Україні. Максим сьогодні їде додому в доброму здоров ‘ ї та в гарному настрої. За останній місяць команда Інституту серця виконала чотири пересадки серця, дві з них – дитячі», – відзначив Борис Тодуров.

Зазначимо, що це була перша в Україні пересадка серця для дитини.  Донором серця став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Згоду дала його дружина.

Нагадаємо, торік при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Також ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Із оновленими тарифами на пересадку органів в Україні можна ознайомитися тут.

Додамо, що у МОЗ анонсували створення у «Дії» окремої опції, за допомогою якої українці зможуть дати згоду на посмертне донорство органів.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: знімок з екрану з відео у Facebook Бориса Тодурова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів