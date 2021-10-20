З лікарні виписали хлопчика, якому у Львові пересадили серце

18 жовтня зі стаціонару виписали 13-річного хлопчика, якому вперше в Україні провели трансплантацію серця. Про це на сторінці у Facebook повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

Серце 13-річному хлопчику зі села Зарудці, що на Волині, пересадили у вересні у львівській лікарні швидкої допомоги.

За словами Бориса Тодурова, 18 жовтня хлопчика виписали зі стаціонару, він почувається добре та має гарний настрій.

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«Перша дитяча трансплантація в Україні. Максим сьогодні їде додому в доброму здоров ‘ ї та в гарному настрої. За останній місяць команда Інституту серця виконала чотири пересадки серця, дві з них – дитячі», – відзначив Борис Тодуров.

Зазначимо, що це була перша в Україні пересадка серця для дитини. Донором серця став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Згоду дала його дружина.

Нагадаємо, торік при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Також ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Із оновленими тарифами на пересадку органів в Україні можна ознайомитися тут.

Додамо, що у МОЗ анонсували створення у «Дії» окремої опції, за допомогою якої українці зможуть дати згоду на посмертне донорство органів.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: знімок з екрану з відео у Facebook Бориса Тодурова