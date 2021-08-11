Ще двом лікарням у Львові офіційно дозволили пересаджувати органи

Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру у Львові та міській дитячій клінічній лікарні офіційно дозволили проводити трансплантації органів від померлих донорів. Відповідні зміни до урядової постанови прийняв Кабмін, повідомляє пресслужба МОЗ України.

Так, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №707, яка передбачає реалізацію в Україні пілотного проєкту з трансплантації органів. Внесеними змінами уряд розширив перелік лікарень, яким офіційно дозволено проводити пересадку органів від посмертного донора.

Серед них опинились дві дитячі лікарні Львова – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (відомий у народі як Чорнобильська лікарня, вул. Дністерська) та міська дитяча лікарня (вул. Пилипа Орлика).

Повний перелік українських медзакладів, яким уряд зараз також дозволив проводити трансплантацію органів, виглядає так:

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Крім того, уряд також передбачив фінансування донорського етапу у лікарнях згідно зі встановленими тарифами.

Зазначимо, що дитяча лікарня Львова вже понад 10 років готує діток до трансплантацій та веде їхнє післятрансплантаційне спостереження. Самі ж операції досі не проводили через недосконалості законодавства. Втім цьогоріч у березні медзаклад отримав ліцензію на пересадку органів.

Щодо Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру, то тут діє окремий Центр дитячої онкології і трансплантації. Наприкінці квітня тут 13-річній дитині пересадили нирку.

Нагадаємо, дорослим пацієнтам пересадку органів у Львові робить лікарня швидкої допомоги. Торік при медзакладі відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Влітку 2020 року тут вперше провели пересадку серця.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Як на початку 2020 року у Львові зароджувалась трансплантологія, читайте у матеріалі «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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