ОСТАННІ НОВИНИ

У Запитові відкрили новозбудовану амбулаторію

Наталя Дуляба

|

У селі Запитів, що недалеко від Львова, відкрили амбулаторію сімейної медицини, яку будували п’ять років поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Будівництво амбулаторії у Запитові розпочали ще у 2016 році і лише нещодавно завершили. Офіційно медзаклад відкрили 26 грудня.

Тут облаштували кабінети лікарів, кабінет щеплень, маніпуляційну, кабінет УЗД та лабораторію. Загалом у цей об’єкт вклали більше 14,1 млн грн, 12 млн грн із яких – кошти держбюджету, решту додали з місцевих бюджетів. Всі роботи виконувало ТОВ «Граніт «УТОГ».

Реклама партнерів

Нагадаємо, на початку 2019 року на Львівщині стартувало будівництво 43 сільських амбулаторій у межах держпрограми «Доступна медицина». Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на початок 2021 року в області звели і здали в експлуатацію лише 21 амбулаторію, решта стоять недобудованими. Загалом на 43 сільські амбулаторії передбачили 300 млн грн.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обходиться без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі, а також ще 3,2 млн грн на двох амбулаторіях і турбазі.

Підрядника, який «нагрів» 1,7 млн грн на будівництві амбулаторії на Жидачівщині, змусили повернути гроші. Ще одну фірму обвинувачують у привласненні 2 млн грн на сільській амбулаторії в області.

Додамо, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів