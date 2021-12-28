У Запитові відкрили новозбудовану амбулаторію

У селі Запитів, що недалеко від Львова, відкрили амбулаторію сімейної медицини, яку будували п’ять років поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Будівництво амбулаторії у Запитові розпочали ще у 2016 році і лише нещодавно завершили. Офіційно медзаклад відкрили 26 грудня.

Тут облаштували кабінети лікарів, кабінет щеплень, маніпуляційну, кабінет УЗД та лабораторію. Загалом у цей об’єкт вклали більше 14,1 млн грн, 12 млн грн із яких – кошти держбюджету, решту додали з місцевих бюджетів. Всі роботи виконувало ТОВ «Граніт «УТОГ».

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Нагадаємо, на початку 2019 року на Львівщині стартувало будівництво 43 сільських амбулаторій у межах держпрограми «Доступна медицина». Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на початок 2021 року в області звели і здали в експлуатацію лише 21 амбулаторію, решта стоять недобудованими. Загалом на 43 сільські амбулаторії передбачили 300 млн грн.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обходиться без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі, а також ще 3,2 млн грн на двох амбулаторіях і турбазі.

Підрядника, який «нагрів» 1,7 млн грн на будівництві амбулаторії на Жидачівщині, змусили повернути гроші. Ще одну фірму обвинувачують у привласненні 2 млн грн на сільській амбулаторії в області.

Додамо, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

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Фото: ЛОДА