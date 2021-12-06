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Медики заявили про поліпшення ситуації з Covid на Львівщині

Наталя Дуляба

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Захворюваність на коронавірус на Львівщині не лише стабілізувалась. Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що готуватись до нової covid-хвилі слід уже зараз. Про це під час брифінгу 6 грудня розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«Якщо аналізувати ключові показники, які характеризують рівень захворюваності, то ми можемо говорити, що ситуація є достатньо стабільною, навіть із періодичною тенденцією до покращення… Але навіть на фоні загального поліпшення ми розуміємо, що чергової хвилі коронавірусу нам не уникнути. Вже наприкінці зими – на початку весни ми очікуємо черговий ріст захворюваності», – сказав Орест Чемерис.

За його словами, упродовж останніх двох тижнів, тобто ще з кінця листопада, Львівщина вже не відповідає показникам «червоної» сovid-зони. Рішення про вихід із неї державна комісія ТЕБ і НС має прийняти вже сьогодні.

Після прийняття такого рішення Львівська область автоматично перейде у «жовту» зону. Але послаблення карантинних обмежень не буде – мешканцям все одно потрібно мати хоча б одне щеплення, аби вільно відвідувати різні заклади і працювати.

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Станом на 6 грудня у covid-стаціонарах на Львівщині перебувають трохи більше 2000 хворих, завантаженість лікарень впала до 38%. Незважаючи на падіння захворюваності та рівня госпіталізації, мешканців все одно закликають вакцинуватись.

Нагадаємо, що зараз на Львівщині впав рівень вакцинації проти коронавірусу, хоча ще в середині жовтня у Львові був ажіотаж із охочих щепитися, а через «червону» карантинну зону в області загалом втричі виросли темпи імунізації.

Наразі повний курс вакцинації пройшли понад 758 тисяч жителів Львівщини, ще більше 920 тисяч людей зробили одне щеплення. Загалом в області збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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