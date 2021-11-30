Львівщина таки вийде з «червоної» зони. Коли і що зміниться?

Львівщина може покинути «червону» зону карантину після того, як у «жовтій» зоні почнуть діяти обмеження для невакцинованих, тобто з 6 грудня. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Минулого тижня Львівщина вже не відповідала показникам захворюваності МОЗ для «червоної» зони. Відтак ще 23 листопада державна комісія ТЕБ і НС мала б прийняти рішення про вихід області з найсуворішої зони карантину. Однак Львівська ОДА звернулася до комісії з проханням поки що залишити область у «червоній» зоні, щоб уникнути погіршення епідситуації із Covid.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, Львівська ОДА більше не звертатиметься до держкомісії ТЕБ і НС щодо перенесення виходу Львівщини з «червоної» зони. Причиною цьому стали нові посилені обмеження для «жовтої» зони, зокрема, обов’язкова вакцинація. Тобто, незважаючи на послаблення карантину, для невакцинованих фактично продовжуватиме діяти локдаун, бо для роботи у «жовтій» зоні потрібно мати два covid-щеплення. Ці правила вступають в дію з 6 грудня.

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«Вчора опублікували постанову Кабміну, в якій йде мова про те, що в «жовтій» зоні запроваджуються додаткові обмеження для невакцинованих. Ці правила почнуть діяти за тиждень після опублікування, тобто з 6 грудня. Відтак, якщо Львівщину переведуть з «червоного» рівня до «жовтого», то для невакцнованих продовжує діяти так званий локдаун. Відтак ЛОДА більше не проситиме залишити Львівщину в «червоній» зоні і область може покинути найсуворішу зону тоді, коли почнуть діяти нові обмеження для «жовтої», – пояснив Орест Чемерис.

Рішення про додаткові обмеження для невакцинованих у «жовтій» зоні він пояснив тим, що під час останньої хвилі коронавірусу більшість пацієнтів у стаціонарі були невакциновані. Тобто обмеження запроваджують, аби зменшити навантаження на медичну систему.

«Ці зміни є вимушеним кроком. Протягом останньої хвилі ми спостерігали тенденцію, що в стаціонарах саме невакциновані пацієнти. Частка вакцинованих становила 3-4%. Тому для зменшення навантаження на систему охорони здоров’я запровадили додаткові обмеження для невакцинованих», – зауважив головний медик Львівщини.

Нагадаємо, у найсуворішу «червону» карантинну зону Львівська область потрапила 30 жовтня. Роботу і відвідування різних закладів дозволили лише повністю вакцинованим або при наявності негативного тесту. Водночас такі ж правила із 22 листопада ввели й на проїзд у приміському громадському транспорті.

Втім чи діятимуть вони, коли Львівщина офіційно перейде у «жовту» зону, поки не відомо. Оскільки керівник управління транспорту Львівської ОДА Степан Рудницький пояснював Львівському порталу, що зараз робити прогнози щодо правил перевезення у приміському транспорті є заскоро, бо все залежатиме від усіх змін, які введе уряд у «жовтій» зоні. Втім посадовець не виключає, що перехід Львівщини у «жовту» зону може не призвести до фактичних послаблень.

Вже протягом останніх тижнів кількість нових випадків захворювання у Львові та області меншає. Проте на досить високому рівні залишається смертність від ускладнень Covid.

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