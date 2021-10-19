У Львові – ажіотаж з охочих вакцинуватися проти Covid

Через посилення карантинних обмежень у Львові зросла кількість охочих зробити щеплення проти коронавірусної інфекції. У центрах вакцинації навіть вишикувалися довжелезні черги із охочих. Про це повідомляє Львівський портал.

Як відомо, з 18 жовтня у Львові посилили карантинні обмеження. Відтепер, для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Вакцинованими мають бути і працівники сфер обслуговування. А з 1 листопада Covid-сертифікати вимагатимуть і у клієнтів кафе, ресторанів та розважальних центрів.

Посилення карантину викликав ажіотаж серед львів’ян. У центрах та пунктах вакцинації утворилися довгі черги з охочих зробити Covid-щеплення.

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Окрім живої черги, львів’яни можуть записатися на вакцинацію через додаток Helsi. Проте станом на 19 жовтня вільних місць на щеплення у частині центрів вакцинації вже немає.

Збільшення охочих зробити вакцинацію від коронавірус підтвердив і директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис. За його словами, протягом останніх днів активність серед охочих зробити щеплення відчутно зросла.

«Протягом останніх днів ми бачимо, що активність та число охочих вакцинуватися проти коронавірусу зростає. Ми готові забезпечувати усіх мешканців області вакциною. Вибір вакцин є різний, і усі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Наразі область має достатню кількість вакцин. Найчастіше в області вакцинуються препаратом Pfizer, вона є у достатній кількості. Тому закликаємо кожного бажаючого прийти та вакцинуватися», – розповів під час брифінгу посадовець.

Протягом тижня у Львові та області працюватимуть 20 центрів вакцинації. Також щеплення можна одержати і пунктах вакцинації. Крім цього у Львові було прийнято рішення продовжити роботу пунктів та центрів вакцинації до 20:00 год.

Станом на 19 жовтня на Львівщині вже зробили 897 584 Covid-щеплень, з них – 387 244 другою дозою.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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Фото: Sergii Glotov, NTA, Роман Матис, Kateryna Kozhemiako

Відео: Вікторія Балицька