Через карантин на Львівщині втричі зросли темпи вакцинації

Після оголошення обмежень для невакцинованих на Львівщині втричі зросли темпи вакцинації. Про це під час брифінгу 2 листопада заявив голова департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, ще в середині жовтня в області робили 7-9 тисяч щеплень за добу, а вже в кінці місяця Львівщина вийшла на показник до 23 тисяч вакцинацій. Такий різкий стрибок стався на фоні оголошення додаткових обмежень для невакцинованих.

«Я би показники вакцинації рахував не з моменту входження Львівщини в червону зону, 30 жовтня, а з 13 жовтня. Цього дня було оголошене синхронне рішення обласної та міської комісій ТЕБ і НС щодо обмеження роботи підприємств, однією з вимог була вакцинація працівників. Саме це рішення так вплинуло на населення. З 15 жовтня темпи вакцинації зросли, фактично, в три рази. Якщо до цього ми в робочі дні вакцинували від 7-9 тисяч, то зараз ми вакцинуємо від 18 до 23 тисяч людей», – пояснив головний медик області.

Щодо дієвості жорсткого карантину Орест Чемерис відзначив, що результати обмежень можна буде аналізувати через тиждень після їх впровадження.

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Зазначимо, минулої доби, 1 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 18 тисяч мешканців Львівської області. З них майже 14 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, а 4 тисячі – другу. Загалом вже 450 тисяч мешканців Львівщині повністю вакцинувались від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

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