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У Львівській ОДА розповіли, коли чекати на новий спалах covid

Ольга Денисяка

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На Львівщині дещо стабілізується епідситуація. Однак в ЛОДА прогнозують зростання захворюваності та чергову хвилю коронавірусу в кінці лютого та в березні наступного року. Про це під час брифінгу 19 листопада заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За словами посадовця, рівень захворюваності в області досі є на досить високому рівні. Однак впродовж останніх декількох днів хворих виявляють дещо менше. При цьому кількість госпіталізацій та викликів «швидких» не знижується.

Орест Чемерис переконує: дещо стабілізувати епідситуацію вдалось завдяки карантинним обмеженням та вакцинації населення.

«Ситуація стабілізувалася, проте ми продовжуємо відмічати досить високий рівень захворюваності. Тобто говорити, що захворюваність йде на спад можна, але цей процес дуже повільний. Першочергово на це вплинули карантинні обмеження, оскільки на третій тиждень після їх запровадження ми помітили стабілізацію. І звісно ж – вакцинація, бо впродовж місяця побільшало вакцинованих», – пояснив Орест Чемерис.

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Однак він прогнозує, що в кінці лютого та на початку березня захворюваність знову зросте і на скільки важкою буде чергова хвиля залежить від кількості вакцинованих, тож вкотре закликає зробити covid-щеплення.

«Очікуємо підйому захворюваності на коронавірус в період загострення ГРВІ. Мова йде про кінець лютого та початок березня. Але знову ж таки, на скільки чергова хвиля коронавірусу буде важкою, залежить від рівня вакцинації», – заявив посадовець.

Зазначимо, про те, що Львівщина вже найближчим часом може вийти із «червоної» зони, стверджували і експерти Центру економіки охорони здоров’я Київської школи. За їх підрахунками, область вже з наступного тижня, тобто з 22 листопада, може покинути найсуворішу зону карантину.

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків.

Також із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони.

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