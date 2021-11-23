Чи «світить» Львівщині послаблення карантину після виходу з «червоної» зони

Незважаючи на те, що найближчим часом Львівщина офіційно покине «червону» карантинну зону і перейде у «жовту», послаблень для невакцинованих не буде. Для роботи та дозвілля мешканцями все одно треба буде мати два covid-щеплення. Не виключено, що такі ж вимоги залишаться й щодо приміського громадського транспорту. Про це повідомляє Львівський портал.

Як розповів під час брифінгу 23 листопада керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, за показниками МОЗ Львівщина вже вийшла з найсуворішої «червоної» зони, тепер ще відповідне рішення має прийняти держкомісія ТЕБ і НС.

Після цього область автоматично переходить у «жовту» зону епіднебезпеки, але для неї уряд вже готує обов’язкову вакцинацію. Тобто незважаючи на послаблення карантину, для роботи навіть у «жовтій» зоні потрібно мати два covid-щеплення.

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«Слід пам’ятати: карантин діє й далі, незалежно від того, у якій ми є зоні. Коли Львівщина вийде з «червоної» зони, вона автоматично перейде до «жовтого» рівня епіднебезпеки. І в МОЗ готують зміни до урядової постанови, де будуть прописані обмеження у «жовтих» зонах. Зокрема, працювати певні заклади у цій зоні зможуть лише для вакцинованих. Також найближчим часом збільшується перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. Думаю, і час, і досвід вже показав, що вакцина діє і потрібно робити щеплення, повертатись до нормального способу життя та забувати про локдауни», – сказав Орест Чемерис.

Зазначимо, досі у регіонах із «жовтим» рівнем епіднебезпеки вимагали тільки одне щеплення. Тобто заклади могли вільно працювати, якщо працівники і відвідувачі мають одну дозу вакцини. Тепер ж потрібно буде пройти повний курс covid-вакцинації. Таке рішення у МОЗ підготували, зважаючи на високий ризик повторного спалаху коронавірусу.

Вся Львівщина, крім Моршина, «почервоніла» з 30 жовтня. Роботу і відвідування різних закладів дозволили лише повністю вакцинованим або при наявності негативного тесту. Водночас такі ж правила із 22 листопада ввели й на проїзд у приміському громадському транспорті. Втім чи діятимуть вони, коли Львівщина офіційно перейде у «жовту» зону, поки не відомо.

З цим питанням Львівський портал звернувся до керівника управління транспорту Львівської ОДА Степана Рудницького. За його словами, зараз робити прогнози щодо правил перевезення у приміському транспорті є заскоро, оскільки все залежатиме від усіх змін, які введе уряд у «жовтій» зоні. Втім посадовець не виключає, що перехід Львівщини у «жовту» зону може не призвести до фактичних послаблень.

Відтак головний медик Львівської області закликає мешканців робити щеплення, яке дозволить повернутись до звичного життя без карантинних обмежень.

«Так, завдяки спільним зусиллям і введеним обмеженням ми виходимо з «червоної» зони. Але зараз дуже важливо не розслаблятись, бо вже зовсім скоро ми увійдемо у святковий період, коли ми зустрічаємось із родиною. Тож давайте належно підготуємось до цього – підемо й провакцинуємось, аби Новий Рік і Різдво відсвяткувати безпечно», – наголосив Орест Чемерис.

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