В Україні із 6 грудня посилюють карантинні обмеження: що зміниться?

Із понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності посилені карантинні обмеження для «жовтої» зони. Відповідне рішення Кабмін прийняв ще 24 листопада, передає Львівський портал.

Зокрема, тепер у «жовтій» зоні як для працівників, так і відвідувачів закладів потрібний Covid-сертифікат чи негативний тест. Також скоротили дію документів про вакцинацію.

Якщо область перебуватиме у «жовтій» зоні, то громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани можуть працювати лише за умови вакцинації усього персоналу принаймні однією дозою чи за наявності негативного тесту або ж сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів.

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Також Covid-сертифікат у закладах мають перевіряти більш ретельно. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що зараз їх перевіряють візуально, при вході у заклад. Натомість нові обмеження передбачають, що працівники закладів повинні зчитувати QR-код документа відвідувача смартфоном, через застосунок «Дія». За неналежну перевірку власника закладу можуть оштрафувати від 34 до 170 тис. грн.

Крім цього було змінено термін дії «жовтого» сертифікату, що підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Тепер термін становитиме 30 днів, раніше був чинний 120 днів.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти Covid або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не можуть:

брати участь у проведенні будь-яких масових заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

користуватися послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування.

Відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил: носіння маски та дотримання дистанції.

Як відомо, на Львівщині стабілізувались показники поширення коронавірусу. Тож область вже може покинути «червону» зону. Тим часом у ЛОДА вже заявили, що навіть якщо Львівщина офіційно покине «червону» карантинну зону і перейде у «жовту», послаблень для невакцинованих не буде.

Нагадаємо, Львівщина перейшла до «червоної» зони з 30 жовтня.

Раніше Львівський портал повідомляв про нові правила приміських перевезень на Львівщині.

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