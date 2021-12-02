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На Львівщині знизився темп covid-вакцинації

Наталя Дуляба

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На Львівщині знизились показники вакцинації від коронавірусу, тому мешканців закликають робити щеплення, аби безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Головний координатор в області з питань covid-вакцинації Олег Когут відзначив зниження темпів імунізації населення. Так, протягом кількох тижнів на Львівщині щодоби вакцинували близько 19 тисяч людей, тоді як упродовж останніх днів цей показник впав до 16-17 тисяч.

«Але вже розпочався період зимових свят, коли люди частіше збиратимуться разом, відвідуватимуть рідних і близьких, тож важливо бути захищеним. Також не слід забувати про карантинні обмеження, які досі діють в області і яких ми повинні суворо дотримуватися», – наголосив Олег Когут.

На Львівщині повний курс вакцинації від коронавірусу дотепер пройшли понад 720 тисяч людей, що становить 36% від усього дорослого населення. Ще більше 900 тисяч мешканців поки мають одне щеплення. Також імунізовано 3800 дітей.

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Нагадаємо, через «червону» карантинну зону на Львівщині втричі виросли темпи covid-вакцинації. Зі середини жовтня у Львові був ажіотаж із охочих щепитися, перед пунктами вакцинації були черги. Рекордний показник вакцинації в області – майже 24 тисячі людей, які отримали щеплення за добу 29 жовтня.

Зараз щеплення проти коронавірусу на Львівщині можна зробити вакцинами CoronaVac, Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, а віднедавна – знову й вакциною Moderna. На яку з них на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Сovid-щеплення на Львівщині можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 29 листопада – 5 грудня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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