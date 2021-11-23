Від коронавірусу на Львівщині провакцинували 622 тисячі людей

Повний курс covid-вакцинації пройшли більше 622 тисяч мешканців Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, станом на 23 листопада, covid-щеплення на Львівщині зробили 1 482 388 людям. Із них 622 654 особи уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 22 листопада, щеплення отримали 19 310 людей, друге необхідне щеплення зробили 12 909 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів – 6827

Львівський район – 3436

Яворівський район – 1031

Червоноградський район – 1249

Стрийський район – 2336

Самбірський район – 1234

Золочівський район – 1414

Дрогобицький район – 1251

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я, всі – у Львові) – 532

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Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 706 057, слідом йде китайська Coronavac – 409 721 людей, Astra Zeneca – 171 704, Moderna – 156 503 особи і Covishield – 38 403.

Зауважимо, що щеплення вакциною Moderna в окремих пунктах вакцинації у Львові доступна з 15 листопада. Досі цим препаратом не робили ін’єкцій, бо він закінчився ще в кінці вересня.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону на Львівщині втричі виросли темпи covid-вакцинації. Рекордний показник – майже 24 тисячі людей, які отримали щеплення за добу 29 жовтня.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на початок листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 22-28 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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