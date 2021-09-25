На Львівщині закінчилась вакцина Moderna. Чим будуть робити друге щеплення

Найближчим часом на Львівщину не планують поставки нової партії вакцини Moderna. Людям, яким перше щеплення зробили цим препаратом, для другого використовуватимуть Pfizer. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Як розповів головний координатор вакцинації на Львівщині Олег Когут, люди, яким перше щеплення зробили вакциною Moderna, для другого без застережень можуть обирати Pfizer. Останньої вакцини є вдосталь, днями в область доставили нову партію цього препарату.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer. Це означає, що якщо першу дозу людина отримала вакциною Moderna, то другу можна зробити Pfizer і навпаки.

Водночас Олег Когут зауважує, що саме американська вакцина Pfizer на Львівщині користується найбільшим попитом. Нею щеплення зробили майже 262 тисячі людей.

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Загалом повністю проти коронавірусу на Львівщині провакцинували майже 325 тисяч осіб. Ще понад 412 тисяч людей наразі отримали перше щеплення.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

У МОЗ кажуть, що 98% госпіталізованих зараз із сovid, є невакцинованими. При цьому якщо більшість українців провакцинується ще до кінця 2021 року, то навесні карантину може не бути.

Нагадаємо, в Україні загалом проти коронавірусу провакцинували 5,4 мільйона людей. Для окремих категорій населення covid-щеплення збираються зробити обов’язковим.

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