Львівщина лідирує за рівнем вакцинації людей віком 60+

Львівщина демонструє найвищий показник covid-вакцинації однієї з пріоритетних груп – літніх людей. Два необхідні щеплення отримала майже третина мешканців області віком понад 60 років. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У всьому світі пріоритетними групами вакцинації проти коронавірусу є медики та літні люди. Охоплення серед медиків в Україні є високим, втім ситуація зі людьми похилого віку є значно гіршою.

Так, 25% населення України – це люди похилого віку. У МОЗ не уточняють, скільки саме осіб цієї категорії отримали щеплення проти коронавірусу, однак додають, що охопити їх пріоритетною вакцинацією поки не вдалося. Водночас у міністерстві додають: 72% усіх covid-вакцин у державі використали для вікової групи 20-59 років.

Щодо регіонів, то саме Львівську область визнали лідером за рівнем вакцинації осіб віком 60+. Так, однією дозою щеплено 41,2%, а необхідними двома дозами – 31% людей літнього віку.

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При цьому люди похилого віку складають 22% від населення Львівщини. На щеплення цієї категорії наразі використали 22% отриманої вакцини.

Щодо іншої пріоритетної категорії вакцинації проти коронавірусу, медиків, то станом на початок листопада усі 100% медичних працівників на Львівщині отримали бодай одне щеплення. Повністю вакциновано 72% персоналу.

«Питання освітньої, роз’яснювальної роботи щодо вакцинації стоїть у нас на передньому плані. До цього залучено не тільки безпосередньо заклади охорони здоров’я, а також Центр профілактики захворюваності, представники Центру громадського здоров’я. В кожному закладі створені групи спікерів, які можуть доносити інформацію до населення належним чином із залученням соціальних мереж та засобів масової інформації», – відзначив координатор з питань вакцинації від коронавірусу у Львівській області Олег Когут.

Зазначимо, що загалом на Львівщині проти коронавірусу провакцинували понад 457 тисяч мешканців. Ще більше 695 тисяч людей наразі отримали перше щеплення. Загалом вакцинацією охоплено 20% населення Львівської області.

Щодо України, то повністю імунізовані поки понад 7,5 мільйона громадян, ще 10,6 мільйона людей отримали оду дозу вакцини. Із такими темпами вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі і лідирує за кількістю смертей від коронавірусу.

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