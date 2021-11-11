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Третина українців віком 60+ вакцинувалась від Covid. Львівщина далі тримається у лідерах

Наталя Дуляба

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Бодай одне щеплення від коронавірусу зробила третина українців віком від 60 років. Люди цієї вікової категорії найактивніше щеплення роблять у Києві та на Львівщині. Про це під час брифінгу 11 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Лише 32% українців, яким за шістдесят, вакцинувалися від коронавірусу. Найбільше вакцинованих старшого віку у Києві – 60%, та у Львівській області – майже 51%.

При цьому за словами Ляшка, найактивніше covid-щеплення роблять українці віком 60-69 років – 41% із них отримав бодай одну дозу вакцини. Натомість У Києві та на Львівщині показник вакцинації серед мешканців віком 60-69 років досяг уже 80%.

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Також позначку у 50% серед українців вікової категорії 60-69 років перетнули Полтавська та Херсонська області.

Загалом хоча б одне covid-щеплення зробили 20 мільйонів українців. На те, аби зробити перші 10 мільйонів щеплення, пішло сім місяців, інші 10 мільйонів зробили за два місяці. Зараз вакциновано (хоча б однією дозою) понад 34% українців віком від 18 років.

Водночас міністр охорони здоров’я наголосив: цього недостатньо для подолання пандемії коронавірусу. Він закликав українців робити щеплення проти коронавірусу.

«Лінію захисту сьогодні тримають наші медики. Наше завдання – стати їхніми волонтерами і переконати хоча б своїх близьких вакцинуватися», – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, загалом на Львівщині проти коронавірусу провакцинували понад пів мільйона мешканців. Ще 777 тисяч людей наразі отримали перше щеплення. Загалом вакцинацією охоплено 25% населення Львівської області.

Понад 80% серед померлих в Україні за весь час пандемії коронавірусу – це люди віком від 60 років.

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