ОСТАННІ НОВИНИ

За останню добу на Львівщині провакцинували майже 24 тисячі осіб

Андрій Котенський

|

На Львівщині за минулу добу, 29 жовтня, щеплення від ковіду отримали 23 809 осіб, з них 17 293 – першу дозу, 6516 – другу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У розрізі районів вакцинацію провели:

м. Львів – 8527

Реклама партнерів

Львівський – 4151

Яворівський – 1093

Червоноградський – 1072

Стрийський – 3445

Самбірський – 1703

Золочівський – 1148

Дрогобицький – 1686

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) –  984

Вчора в області працювали 22 центри вакцинації та 167 пунктів щеплення.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні проведено 1 092 465 щеплень (з них – 443 080 другою дозою): вакциною  «Covieshield»  – 38 403, «Astra Zeneca» – 142 984, «Coronavac» – 281 621, «Pfizer» – 479 034, «Moderna» – 150 423.

Графік роботи центрів вакцинації в області цього тижня – за посиланням. Для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень, попередньо звернувшись до сімейного лікаря.

У Львівській міській раді зауважують, що 94% хворих на коронавірус, яких госпіталізували за минулу добу, були невакцинованими.

Раніше Львівський портал повідомляв, що фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Уже з 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Обмеження діють скрізь, окрім Моршина. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

30 жовтня на Львівщині зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів