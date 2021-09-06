На яку covid-вакцину на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій

На Львівщині найменше побічних реакцій медики фіксують після вакцинації китайським препаратом CoronaVac, найбільше – після Astra Zeneca. Про це 6 вересня повідомила керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Епідеміологиня зауважує: підвищення температури, ломота в тілі і головний біль є нормальною реакцією після будь-якого щеплення, не лише протикоронавірусного. Такі побічні реакції можуть виникати не у кожного. Якщо людина перенесла вакцинацію, не маючи яскраво вираженої симптоматики, це не означає, що введений препарат не подіяв.

«В одних людей ці реакції є більш виражені, в інших – менш виражені. Але це пов’язано з особливістю імунної системи кожної людини. В жодному випадку не можна говорити, що на когось вакцина діє, а на когось – ні», – сказала Наталія Іванченко.

За її словами, по-різному організм може реагувати на різні вакцини. Саме тому на одні препарати проти сovid люди можуть відчути «побічку», а на інші – практично ні.

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Так, найменше на побічні реакції, і на Львівщині зокрема, скаржаться люди, вакциновані китайським препаратом CoronaVac. Найбільшу симптоматику дає вакцина Astra Zeneca.

«CoronaVac є найменш реактогенна вакцина, тобто антитіла виробляються, а несприятливих реакцій не виникає. Натомість найбільш реактогенною є вакцина Astra Zeneca, особливо для людей до 40 років, коли виникає підвищення температури, сильний озноб і головні болі. Мабуть, кожен десятий із вікової категорії до 40 років реагує на вакцину Pfizer – підвищується температура тіла, озноб. Більшість людей, які вакцинувались Moderna, повідомляють про біль у місці уколу, а хто має підвищений рівень жирових відкладень у руці, ще й має набряк та почервоніння», – пояснила Наталія Іванченко.

Наразі найбільше щеплень на Львівщині зробили саме американською вакциною Pfizer – 184 014 людей провакциновано. На другому місці за популярністю йде китайська CoronaVac – 163 383. Третьою йде Moderna – 123 295 людей, четвертою Astra Zeneca – 90 836. На останньому місці – вакцина Covishield, для щеплень її тривалий час уже не використовують.

Загалом проти коронавірусу провакцинували вже майже 600 тисяч мешканців Львівщини, понад 257 тисяч із них отримали вже два необхідні щеплення.

Зазначимо, що до стандартних побічних реакцій, які можуть виникнути після вакцинації, медики також відносять нудоту, втомлюваність, сонливість або навпаки безсоння, запаморочення. Однак якщо симптоми не зникли через кілька днів, варто звернутися до свого лікаря.

За останніми даними МОЗ, серед вакцинованих українців виявили менше 1% серйозних побічних реакцій на введені препарати.

Нагадаємо, у Львівській ОДА стверджують, що жодного летального випадку, спричиненого саме вакцинацією проти коронавірусу, в області досі не було.

Водночас медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі наявні вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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