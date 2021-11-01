Де зробити covid-щеплення у Львові: локації, контакти, графік

Станом на початок листопада щеплення проти коронавірусу у Львові можна зробити на 25 локаціях. Про це повідомляє Львівський портал.

У Львові щеплення проти коронавірусу можна зробити упродовж усього тижня у стаціонарних пунктах вакцинації, тобто у сімох міських лікарнях та шістьох поліклініках. У цих медзакладах використовують вакцини Pfizer, Coronavac і AstraZeneca, втім наявність конкретної із них рекомендують уточняти за контактним номером телефону.

Львівський портал подає перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи:

За даними мерії, у будні дні зробити щеплення у Львові можна також й у 12 тимчасових пунктах вакцинації. Йдеться про торговельні центри, залізничний вокзал, головний корпус ЛНУ ім. Івана Франка, головна пошта. Ось їхній графік роботи та наявні вакцини:

Вищезгадані тимчасові пункти вакцинації працюють у Львові і на вихідних:

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу, вказаним вище.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

Детальніше про нові симптоми мутованого штаму «Дельта» читайте за цим посиланням.

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Зображення: Telegram і сайт Львівської міськради