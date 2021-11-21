На Львівщині від covid щепили ще 11 820 людей

На Львівщині за минулу добу, 20 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 11 820 осіб. З них – 4 672 особи мають першу дозу вакцини, а 7 148 – другу дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 456 250 людям. З них 604 924 особи вже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 20 листопада, щеплення отримали 11 820 людей, друге необхідне щеплення зробили 7 148 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів – 6158;

Львівський – 1317;

Яворівський – 805;

Червоноградський – 1003;

Стрийський – 688;

Самбірський – 479;

Золочівський – 604;

Дрогобицький – 632;

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 134.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 691 973, слідом йде китайська Coronavac – 401 262 людей, Astra Zeneca – 169 553, Moderna – 155 059 особи та Covishield – 38 403.

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Графік роботи центрів вакцинації до 21 листопада дивіться за цим посиланням.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, що кількість охочих до вакцинації в Україні дещо падає. Так, 14 листопада щеплення від ковіду отримали лише 97 373 українці, 15 листопада – 268 088 людей. Тоді як вкінці жовтня за добу в Україні робили рекордних понад 300 тисяч щеплень за добу.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу.

Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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