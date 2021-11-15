Графік роботи Центрів вакцинації Львівщини на 15-21 листопада

На Львівщині з 15 по 21 листопада працюватимуть 33 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднили на сайті Львівської облради.

Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.

м.Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

Реклама партнерів

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

15–21.11.2021

15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

15–21.11.2021

13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

15–19.11.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

12.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)

16.11.2021

18.11.2021

10.00-14.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Шевченківська Районна Адміністрація Львівської Міської Ради (м.Львів, вул.Липинського, 11)

20 –21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші)

20–21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

20.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

20 – 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Буськ

Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)

20 – 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

15–21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТЦ “Епіцентр”

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

15–21.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарні, вул. Данилишиних, 62

15–17.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Стрий

м.Стрий, вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)

15 -20.11.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8

15 – 19.11.2021

09.00 – 18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

20.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

15 – 20.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

15 -21.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20-21.11.2021

09.00- 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Районний дім “Просвіта” (м. Жовква, вул. Львівська,37)

15-19.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

09.00- 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м.Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

15 – 18.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

19.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

15 -19.11.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

– 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

15-19.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

15 – 20.11.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

15 – 19.11.2021

09.00 -18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20 – 21.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Рава-Руська

Центр культури ті дозвілля (м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого,8 1-й поверх актова зала)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.