ОСТАННІ НОВИНИ

Графік роботи Центрів вакцинації Львівщини на 15-21 листопада

Вероніка Рой

|

На Львівщині з 15 по 21 листопада працюватимуть 33 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднили на сайті Львівської облради.

Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.

м.Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

Реклама партнерів

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

15–21.11.2021

15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

15–21.11.2021

13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

15–21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

15–19.11.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

12.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)

16.11.2021

18.11.2021

10.00-14.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Шевченківська Районна Адміністрація Львівської Міської Ради (м.Львів, вул.Липинського, 11)

20 –21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші)

20–21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

20.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

20 – 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Буськ

Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)

20 – 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

15–21.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

ТЦ “Епіцентр”

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

15–21.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарні, вул. Данилишиних, 62

15–17.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Стрий

м.Стрий, вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)

15 -20.11.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8

15 – 19.11.2021

09.00 – 18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

20.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

15 – 20.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

15 -21.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20-21.11.2021

09.00- 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Районний дім “Просвіта” (м. Жовква, вул. Львівська,37)

15-19.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

09.00- 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м.Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

15 – 18.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

19.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

15 -19.11.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

  1. – 21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

15-19.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

15 – 20.11.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

21.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

15 – 19.11.2021

09.00 -18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

20 – 21.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

м. Рава-Руська

Центр культури ті дозвілля (м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого,8 1-й поверх актова зала)

20.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації.  Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів