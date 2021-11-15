Графік роботи Центрів вакцинації Львівщини на 15-21 листопада

На Львівщині з 15 по 21 листопада працюватимуть 33 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднили на сайті Львівської облради.
Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.
м.Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)
15–21.11.2021
15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
15–21.11.2021
13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
15–21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
15–19.11.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
20.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
21.11.2021
12.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)
16.11.2021
18.11.2021
10.00-14.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Шевченківська Районна Адміністрація Львівської Міської Ради (м.Львів, вул.Липинського, 11)
20 –21.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші)
20–21.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» (м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)
20.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
20.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1
20 – 21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Буськ
Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)
20 – 21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
15–21.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
ТЦ “Епіцентр”
(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
15–21.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарні, вул. Данилишиних, 62
15–17.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
21.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Стрий
м.Стрий, вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)
15 -20.11.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8
15 – 19.11.2021
09.00 – 18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
20.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
15 – 20.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Жовква
Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)
15 -21.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
20-21.11.2021
09.00- 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Районний дім “Просвіта” (м. Жовква, вул. Львівська,37)
15-19.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
20.11.2021
09.00- 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м.Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37
15 – 18.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
19.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
20.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
15 -19.11.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
- – 21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)
15-19.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Яворів
Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7
15 – 20.11.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
21.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Кам’янка-Бузька
Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)
15 – 19.11.2021
09.00 -18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
20 – 21.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
м. Рава-Руська
Центр культури ті дозвілля (м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого,8 1-й поверх актова зала)
20.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna)
Як записатися на вакцинацію?
Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.
Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.
Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.
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Вероніка Рой