Понад 30 центрів вакцинації працюватимуть на Львівщини протягом тижня. Графік

На Львівщині з 8 по 14 листопада працюватимуть 32 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднили на сайті Львівської облради.
Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)
08–14.11.2021
15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
08–15.11.2021
13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
08–14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95) – лише за записом через Хелсі!
10–12.11.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13–14.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)
09.11.2021
11.11.2021
13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Шевченківська Районна Адміністрація Львівської Міської Ради (м.Львів, вул.Липинського, 11) – лише за записом через Хелсі!
13–14.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші) – лише за записом через Хелсі!
13–14.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
13.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Золочів
Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1
13 – 14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м.Буськ
Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)
13 – 14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
08–14.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ “Епіцентр”
(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
08–14.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарня, вул. Данилишиних, 62
08.11.-10.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
12.11- 14.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Стрий
Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні, вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
08.11.-13.11.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8
08.11 – 12.11.2021
08.30 – 17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13.11.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
08.11.- 13.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка Жовківської лікарні (м. Жовква, вул. Львівська, 17)
08.11-12.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13-14.11.2021
09.00- 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Районний дім “Просвіта” (м. Жовква, вул. Львівська,37)
08-12.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13-14.11.2021
09.00- 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37
08.11.- 12.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
08.11.- 12.11.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13.11. – 14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Залізнична станція «Самбір»
(м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)
08.11 – 10.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
11.11. – 12.11.2021
12.00 -17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13.11. – 14.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Яворів
Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7
08.11 – 13.11.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
14.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)
08.11. – 12.11.2021
09.00 -18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
13.11. – 14.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр культури ті дозвілля м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого,8 1-й поверх актова зала)
13.11. – 14.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 480 тисяч людей, ще понад 747 тисяч мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.
Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.
Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой