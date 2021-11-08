Понад 30 центрів вакцинації працюватимуть на Львівщини протягом тижня. Графік

На Львівщині з 8 по 14 листопада працюватимуть 32 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднили на сайті Львівської облради.

Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

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08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

08–14.11.2021

15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

08–15.11.2021

13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

08–14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95) – лише за записом через Хелсі!

10–12.11.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13–14.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)

09.11.2021

11.11.2021

13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Шевченківська Районна Адміністрація Львівської Міської Ради (м.Львів, вул.Липинського, 11) – лише за записом через Хелсі!

13–14.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші) – лише за записом через Хелсі!

13–14.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

13.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

13 – 14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м.Буськ

Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)

13 – 14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

08–14.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ “Епіцентр”

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

08–14.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарня, вул. Данилишиних, 62

08.11.-10.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

12.11- 14.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Стрий

Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні, вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

08.11.-13.11.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8

08.11 – 12.11.2021

08.30 – 17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13.11.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

08.11.- 13.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка Жовківської лікарні (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

08.11-12.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13-14.11.2021

09.00- 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Районний дім “Просвіта” (м. Жовква, вул. Львівська,37)

08-12.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13-14.11.2021

09.00- 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

08.11.- 12.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

08.11.- 12.11.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13.11. – 14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Залізнична станція «Самбір»

(м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

08.11 – 10.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

11.11. – 12.11.2021

12.00 -17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13.11. – 14.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

08.11 – 13.11.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

14.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

08.11. – 12.11.2021

09.00 -18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

13.11. – 14.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр культури ті дозвілля м. Рава-Руська, вул. Я. Мудрого,8 1-й поверх актова зала)

13.11. – 14.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 480 тисяч людей, ще понад 747 тисяч мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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