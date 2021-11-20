На Львівщині від covid щепили ще 22 439 людей

На Львівщині за минулу добу, 19 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 22 439 осіб. З них – 8 269 осіб мають першу дозу вакцини, а 14 170 – другу дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 444 430 людям. З них 597 776 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 19 листопада, щеплення отримали 22 439 людей, друге необхідне щеплення зробили 14 170 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів – 8296

Львівський – 3487

Яворівський – 1589

Червоноградський – 1258

Стрийський – 2885

Самбірський – 1503

Золочівський – 871

Дрогобицький – 1727

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 823

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 685 295, слідом йде китайська Coronavac – 397 865 людей, Astra Zeneca – 168 562, Moderna – 154 305 особи та Covishield – 38 403.

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Графік роботи центрів вакцинації до 21 листопада дивіться за цим посиланням.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, що кількість охочих до вакцинації в Україні дещо падає. Так, 14 листопада щеплення від ковіду отримали лише 97 373 українці, 15 листопада – 268 088 людей. Тоді як вкінці жовтня за добу в Україні робили рекордних понад 300 тисяч щеплень за добу.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу.

Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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